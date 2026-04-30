【モデルプレス＝2026/04/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（以下、「今日好き」）に出演していた森本陸斗と代田萌花が4月30日、それぞれのInstagramストーリーズを更新。破局を報告した。【写真】「今日好き」美男美女カップル、交際開始当時のラブラブ密着ショット◆「今日好き」“りくもか”森本陸斗＆代田萌花、破局報告代田は「突然の報告となり申し訳ありません。陸斗とは旅