「今日好き」“りくもか”森本陸斗＆代田萌花カップル、破局報告「すれ違いが増え」
【モデルプレス＝2026/04/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（以下、「今日好き」）に出演していた森本陸斗と代田萌花が4月30日、それぞれのInstagramストーリーズを更新。破局を報告した。
【写真】「今日好き」美男美女カップル、交際開始当時のラブラブ密着ショット
代田は「突然の報告となり申し訳ありません。陸斗とは旅で出会い、本当に大好きになり 一緒に過ごした時間は大切な思い出です。ですが、お互いのお仕事が忙しくなるにつれてすれ違いが増え、2人でたくさん話し合い、それぞれの道へ進むことになりました」と経緯を説明。「応援してくださった皆様、本当に感謝しています。ありがとうございました！これから、それぞれの活動を見守ってくださると嬉しいです！」とつづっている。
また、森本は「旅を通して出会い、優しくて明るいもかちゃんと過ごした一瞬一瞬が大切な宝物です。これからもそれぞれの活動をあたたかく見守ってくださると嬉しいです。応援してくださった皆様には本当に感謝しています」と代田への想いも明かし、感謝を言葉にした。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「テグ編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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◆「今日好き」“りくもか”森本陸斗＆代田萌花、破局報告
代田は「突然の報告となり申し訳ありません。陸斗とは旅で出会い、本当に大好きになり 一緒に過ごした時間は大切な思い出です。ですが、お互いのお仕事が忙しくなるにつれてすれ違いが増え、2人でたくさん話し合い、それぞれの道へ進むことになりました」と経緯を説明。「応援してくださった皆様、本当に感謝しています。ありがとうございました！これから、それぞれの活動を見守ってくださると嬉しいです！」とつづっている。
◆森本陸斗＆代田萌花「テグ編」でカップル成立
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「テグ編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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