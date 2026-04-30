昨夜、富山市の海に近い地域の住宅街で犬の散歩をしていた女性がクマに襲われ、大けがをしました。県内でのクマによる人身被害はことし初めてです。富山市の藤井市長はきょう緊急銃猟の許可を出し、体重100キロを超えるクマ1頭が午後1時前に駆除されました。上野キャスター「クマはこのあたりの茂みに潜んでいたところを発見されました。その後、逃げてこの辺りで駆除されたとみられています」発砲音「パンパン」富山市の