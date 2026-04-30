30日午後、鹿児島市で路線バスが、道路を横断中の小学1年生の男子児童と接触する事故があり、男子児童が軽いケガをしました。事故があったのは鹿児島市田上の県道です。警察によりますと30日午後1時20分ごろ、西別府町方向へ走っていた路線バスが、道路を横断中の小学1年生の男子児童と接触しました。男子児童は両ひざにかすり傷を負ったということです。現場に横断歩道はなく、男子児童は1人で下校中だったということです