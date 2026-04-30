サントリーコーヒー『BOSS』と「ポケモン30周年」によるコラボが6月1日から開始される。フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメからインスパイアされたボスジャン「新発見！ボスジャンInspired by ポケモン図鑑」などが当たる企画で、翌2日にはボス主力5商品を新デザインの「ポケモン図鑑缶」としてリニューアルする。【画像】可愛すぎるピカチュウ＆イーブイのコースターも対象の6缶パック購入で応募できる「新発見！ボスジャンInspi