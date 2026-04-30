フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメの”ボスジャン”登場 植物を背負って運ぶ、腰が赤く光る、水鉄砲付きと「多機能すぎる」「これはほしい！」

フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメの”ボスジャン”登場 植物を背負って運ぶ、腰が赤く光る、水鉄砲付きと「多機能すぎる」「これはほしい！」