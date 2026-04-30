フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメの”ボスジャン”登場 植物を背負って運ぶ、腰が赤く光る、水鉄砲付きと「多機能すぎる」「これはほしい！」
サントリーコーヒー『BOSS』と「ポケモン30周年」によるコラボが6月1日から開始される。フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメからインスパイアされたボスジャン「新発見！ボスジャンInspired by ポケモン図鑑」などが当たる企画で、翌2日にはボス主力5商品を新デザインの「ポケモン図鑑缶」としてリニューアルする。
【画像】可愛すぎるピカチュウ＆イーブイのコースターも
対象の6缶パック購入で応募できる「新発見！ボスジャンInspired by ポケモン図鑑キャンペーン！」では、カントー地方の“旅立ちの3匹”をモチーフにした全3種のボスジャンを用意する。フシギダネから着想した「お花もはこべるフシギダネデザイン」は、植物を背負って持ち運べる上部開閉式のリュック付き。ヒトカゲをイメージした「暗い場所でも明るいヒトカゲデザイン」は、腰部分が光るLEDライト付きとなる。ゼニガメをもとにした「水鉄砲も楽しめるゼニガメデザイン」は、水鉄砲と収納リュック付きのレインジャケット型だ。
応募受付期間は、2026年6月1日午前9：00から8月31日午後11：59まで。5パックコースでは「新発見！ボスジャンInspired by ポケモン図鑑」全3種を各5人に、1パックコースでは「BOSSオリジナルQUOカード」1500円分を3000人にプレゼントする。
また、ポケモンの足跡が描かれた「この足跡だ〜れだ？Tシャツ」全5種も展開され、1500人に抽選でプレゼントされる。さらに「ギフトペイポイント」10円分が9万8500人に送られ、総計10万人に配布される大規模な取り組みとなる。応募受付期間は同じく6月1日午前9：00から8月31日午後11：59まで。
コラボを記念し、『ボス レインボーマウンテンブレンド』『ボス 贅沢微糖』『ボス 無糖ブラック』『ボス カフェオレ』『プレミアムボス 微糖』の5品は「ポケモン図鑑缶」としてパッケージを刷新。ラベル側面にはカントー地方、ジョウト地方、ホウエン地方、シンオウ地方、イッシュ地方の“旅立ちの3匹”に加え、ピカチュウ、イーブイのイラストとポケモン図鑑の情報が掲載される。『ボス レインボーマウンテンブレンド』と『ボス 贅沢微糖』は中味もリニューアルする。
5月19日には「ポケモン30周年記念オリジナルチャーム」が付いた『割るだけクラフトボスカフェ 2本パック』を発売。無糖、甘さ控えめの2種で、チャームは「ピカチュウ＆イーブイ」「くさタイプ」「ほのおタイプ」「みずタイプ」の計4種類。数量限定で、なくなり次第販売終了となる。対象商品はいずれも全国で発売予定。
【画像】可愛すぎるピカチュウ＆イーブイのコースターも
対象の6缶パック購入で応募できる「新発見！ボスジャンInspired by ポケモン図鑑キャンペーン！」では、カントー地方の“旅立ちの3匹”をモチーフにした全3種のボスジャンを用意する。フシギダネから着想した「お花もはこべるフシギダネデザイン」は、植物を背負って持ち運べる上部開閉式のリュック付き。ヒトカゲをイメージした「暗い場所でも明るいヒトカゲデザイン」は、腰部分が光るLEDライト付きとなる。ゼニガメをもとにした「水鉄砲も楽しめるゼニガメデザイン」は、水鉄砲と収納リュック付きのレインジャケット型だ。
また、ポケモンの足跡が描かれた「この足跡だ〜れだ？Tシャツ」全5種も展開され、1500人に抽選でプレゼントされる。さらに「ギフトペイポイント」10円分が9万8500人に送られ、総計10万人に配布される大規模な取り組みとなる。応募受付期間は同じく6月1日午前9：00から8月31日午後11：59まで。
コラボを記念し、『ボス レインボーマウンテンブレンド』『ボス 贅沢微糖』『ボス 無糖ブラック』『ボス カフェオレ』『プレミアムボス 微糖』の5品は「ポケモン図鑑缶」としてパッケージを刷新。ラベル側面にはカントー地方、ジョウト地方、ホウエン地方、シンオウ地方、イッシュ地方の“旅立ちの3匹”に加え、ピカチュウ、イーブイのイラストとポケモン図鑑の情報が掲載される。『ボス レインボーマウンテンブレンド』と『ボス 贅沢微糖』は中味もリニューアルする。
5月19日には「ポケモン30周年記念オリジナルチャーム」が付いた『割るだけクラフトボスカフェ 2本パック』を発売。無糖、甘さ控えめの2種で、チャームは「ピカチュウ＆イーブイ」「くさタイプ」「ほのおタイプ」「みずタイプ」の計4種類。数量限定で、なくなり次第販売終了となる。対象商品はいずれも全国で発売予定。