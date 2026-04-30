日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万250円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 33(33) ソシエテジェネラル証券15(15) 松井証券 9( 9) SBI証券 6( 6)