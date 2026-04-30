　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　33(　　33)
ソシエテジェネラル証券　　　　　15(　　15)
松井証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 0)

◯6万125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)

◯6万円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 263(　 263)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 176(　 106)
ソシエテジェネラル証券　　　　 103(　 103)
バークレイズ証券　　　　　　　　70(　　70)
松井証券　　　　　　　　　　　　37(　　37)
マネックス証券　　　　　　　　　25(　　25)
野村証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
ビーオブエー証券　　　　　　　　20(　　20)
楽天証券　　　　　　　　　　　　31(　　17)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　11(　　11)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　10(　　10)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 9(　　 9)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万9875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　12(　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万9750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)

◯5万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　35(　　35)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　19(　　15)
松井証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
ソシエテジェネラル証券　　　　　12(　　12)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万9250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万9000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　34(　　34)
ビーオブエー証券　　　　　　　　14(　　14)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　12(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　 0)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース