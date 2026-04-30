「日経225オプション」5月限コール手口情報（30日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
松井証券 9( 9)
SBI証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
楽天証券 2( 0)
◯6万125円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 263( 263)
SBI証券 176( 106)
ソシエテジェネラル証券 103( 103)
バークレイズ証券 70( 70)
松井証券 37( 37)
マネックス証券 25( 25)
野村証券 20( 20)
ビーオブエー証券 20( 20)
楽天証券 31( 17)
三菱UFJeスマート 11( 11)
BNPパリバ証券 10( 10)
JPモルガン証券 9( 9)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
松井証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
SBI証券 19( 15)
松井証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
ビーオブエー証券 14( 14)
SBI証券 12( 10)
松井証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
楽天証券 10( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
松井証券 9( 9)
SBI証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
楽天証券 2( 0)
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 263( 263)
SBI証券 176( 106)
ソシエテジェネラル証券 103( 103)
バークレイズ証券 70( 70)
松井証券 37( 37)
マネックス証券 25( 25)
野村証券 20( 20)
ビーオブエー証券 20( 20)
楽天証券 31( 17)
三菱UFJeスマート 11( 11)
BNPパリバ証券 10( 10)
JPモルガン証券 9( 9)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
松井証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
SBI証券 19( 15)
松井証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
ビーオブエー証券 14( 14)
SBI証券 12( 10)
松井証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
楽天証券 10( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース