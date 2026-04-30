21年に亡くなった占い師、細木数子さんの娘で後継者の細木かおりが30日、Xを更新。女優の戸田恵梨香（37）が数子さん役を演じるNetflix（ネットフリックス）ドラマ「地獄に堕ちるわよ」について言及した。

同ドラマは歯に衣（きぬ）着せぬ発言でバラエティー番組の人気者だった、六星占術創始者の占術家・細木数子の波乱に満ちた人生を描く物語で、27日から配信スタートした。かおりは配信前の21日、「いよいよ来週『地獄に堕ちるわよ』の配信がスタートするということで...今日は、アルバムの中から懐かしい母の写真を」と数子さんの若かりし頃の写真をアップし、「戸田恵梨香さん演じる母の姿と、似ているかしら？」とつづっていた。

今回の投稿で「戸田恵梨香さん『細すぎて似てない』という声もあるみたいですね」と一部視聴者の声に言及。「確かに体型の迫力はそうかもしれませんが」とした上で、「テレビでは映っていなかったような『ふとしたしぐさ』まで再現されていて、むしろ『なんでその癖知ってるの？』って驚いた場面も」と娘ならではの感想をつづった。

かおりは数子さんの妹の長女として生まれたが、16年に養子縁組により数子さんの養女となり、占術家としての後継者に指名された。27日に更新した自身のYouTubeチャンネルでは、同ドラマを3話まで先行視聴したことを報告。視聴前には、あくまでフィクションである同作で誇張や事実と異なる内容が描かれている可能性について「それはドラマなんでもちろんあると思いますよ」と推測した上で、「だけど最近、メディアはなんでもそうだけど、間違ったことだとしてもどんどん拡散されていっちゃうからね。そこはちょっと懸念されますけど、いろいろ本当の事実すべてというか、細木数子を知っているのは私だと思ってますので、違う部分は違う部分んでYouTubeで配信したいと思います」と話していた。