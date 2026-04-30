巨人・松本剛外野手が３０日、東京ドームの試合前練習で、重く柔らかいサンドボールを用いたティー打撃を行った。インパクトや、下半身、体幹の強化、ボールを芯で捉える技術の習得などの効果が期待される。李承ヨプ打撃コーチに指導を受けながら、その後のフリー打撃では、左中間席に強い打球を何度も放って試合に備えた。９連戦の３日目、対広島とは１勝１敗で勝ち越しをかけた大事な戦いになる。２８日の初戦は１１失点で大