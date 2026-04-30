滋賀県在住の40代女性・Oさんは5人の子供たちを育てるお母さんだ。【子育て中体験】幼い我が子と移動していたら、困った事態に…その時、周りの反応はそんな彼女が第五児妊娠中のころ。幼い子供たちを連れてフードコートへ食事に訪れた。食事は無事に終えたものの、食器を返しに行くのもなかなかに大変で......。＜Oさんからのおたより＞5人目の子供がお腹の中にいた時のことです。その日は、保育園がお休みだった長男、次男、三