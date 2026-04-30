お笑い芸人の安達情熱さんが自身のＸを更新。「芸人を引退する」ことを報告しました。 【写真を見る】【 安達情熱 】 「吉本興業を退所し、 芸人を引退することにしました」ＳＮＳで報告「これからの人生と向き合った結果、 このタイミングで区切りをつけることに」【全文】安達情熱さんは「この度、4月いっぱいで吉本興業を退所し、 芸人を引退することにしました。」と、報告。続けて「コンビを解散したタイミングか