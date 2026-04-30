犬が『眠い』ときにみせるサイン５選 犬は眠いとき、特定のサインを見せることが多いです。ここでは、犬が眠いときにみせる行動や仕草を紹介していきます。愛犬の「眠い」サインをいち早くキャッチし、快適な睡眠環境を整えてあげましょう。 1.頻繁にあくびを繰り返す 犬も人間と同様に、眠いときは脳の興奮を落ち着かせるために、あくびが頻繁に出やすくなります。夜、何度もあくびを繰り返しているときは、「そろそ