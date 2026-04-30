犬が『眠い』ときにみせるサイン５選

犬は眠いとき、特定のサインを見せることが多いです。ここでは、犬が眠いときにみせる行動や仕草を紹介していきます。愛犬の「眠い」サインをいち早くキャッチし、快適な睡眠環境を整えてあげましょう。

1.頻繁にあくびを繰り返す

犬も人間と同様に、眠いときは脳の興奮を落ち着かせるために、あくびが頻繁に出やすくなります。夜、何度もあくびを繰り返しているときは、「そろそろ眠くなってきたのかな」と察してあげましょう。

ただし、犬のあくびにはストレスサインの可能性も潜んでいます。他に眠そうな様子を見せていないときは、ストレスサインの可能性も疑ってください。

2.目が細まりトロンとした表情になる

犬は眠いとき、目がいつもより細くなり、トロンとした表情になります。顔が全体的に柔らかい雰囲気になり、ぼーっとした表情で目的なく一点を見つめていることも多いです。

いつもより柔らかい表情で目的もなくぼーっとこちらを見つめているときは、「眠いんだな」と察して、部屋を薄暗くしたり、ケージに布をかけてあげるなど環境を整えてあげましょう。

3.顔を掻いたり身体を舐めたりする

犬が眠気に襲われつつも「まだ寝ないぞ」「まだ飼い主さんに遊んでもらいたいから眠いのを我慢しなきゃ」と眠いのを我慢しているとき、顔を掻いたり身体を舐めたりします。

顔を掻いたり舐めたりすることで眠気を紛らわせようとしているのでしょう。しかし、我慢は身体に良くありません。快適に眠れる環境を整えて、自然に眠りにつけるよう対策してあげてください。

4.「ふぅ」とため息をつく

「ふぅ」とため息をつくときは、その日に満足して眠りに入ろうとしているサインです。「今日はいっぱい遊んだな」「良い日だったな」と振り返りつつ、満足感に浸りながら眠りに入ろうとしているのでしょう。

犬は「ふぅ」と少し長いため息を吐くとき、満足感を表すことが多いです。ご飯の後、散歩の後、遊んでもらった後の休憩前などにみせることもあります。

5.口をむにゃむにゃと動かす

犬は眠いとき、あるいは入眠する直前に、口をむにゃむにゃ、くちゃくちゃと動かすような仕草を見せます。これは犬のリラックスサインの1つで、眠りに入るためにリラックスできているサインです。

「もう眠いよ」「そろそろ寝るよ」という眠る直前のサインなので、テレビの音を下げてあげたり薄暗くしてあげるなど、愛犬が落ち着いて眠りに入れるように環境を整えてあげてください。

快適な睡眠環境を整えるために今日からできること

犬にとっての快適な睡眠環境を整えるためには、以下のポイントを押さえましょう。

薄暗い環境を作る（照明を暗くする、ケージに布をかぶせる） テレビの音などを下げて静かにする 部屋の温度や湿度を適切に調節する（温度は20～24℃、湿度は40～60%） 部屋の隅や壁際など背中が守られる環境 余裕で寝返りが打てるサイズの寝床を用意する

犬にとって眠りやすい環境には、安心感と快適さが必要不可欠です。警戒心を解き、安心して入眠しやすいように、愛犬が過ごしている室内の環境を整えてあげてください。

まとめ

いかがでしたか。犬は眠いとき、まるで人間のような仕草を見せたり、見逃してしまいそうな何気ない行動を見せています。愛犬からの「眠い」サインに気づいたら、入眠しやすいように環境を整えてあげましょう。