リベルタは続急騰している。きょう午前１１時ごろ、同社と造船国内最大手の今治造船（愛媛県今治市）、クラボウ、ハイドサイン（東京都中央区）の４社が造船現場における作業現場の安心・安全の向上に向けた共同開発契約を締結したと発表しており、材料視した買いが集まっている。作業者を火気や酷暑のリスクから守るための新作業服刷新プロジェクトを契機に、４社の知見や技術を組み合わせ造船業界の課題解決に取り組む共同開発