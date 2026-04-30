かつて日本中に衝撃を与えた"スポーツ界のパワハラ問題"。選手らから告発され、失脚した指導者は少なくない。しかし、スポーツライターの小林信也氏が取材を続けると、その背後には"パワハラ問題"では片づけられない深い闇が広がっていた。さらには「勝てばいい。儲かればいい」という思考の指導者たちが多いことも明かす。中編記事『成功したのは大谷翔平ら一握り――「スポーツ界の闇」に切り込んだ小林信也氏が「スポーツはやら