2026年4月27日、韓国・ソウル新聞は「中国政府が韓国人を対象に一時的なビザ免除措置を取って以来、韓国の動画配信者がこぞって中国を訪れ、『中国Vlogブーム』が起きている」と伝えた。香港の英字紙サウス・チャイナ・モーニング・ポストは、24年に初めて導入され、来年まで延長された韓国人対象の短期ノービザ政策が「韓中の人的交流の起爆剤となっている」と報じた。昨年、中国を訪れた韓国人は約316万人で、前年より36．9％急