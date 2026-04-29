スポーツ報知の公式ＹｏｕＴｕｂｅ・報知プロ野球チャンネルではジャイアンツタウンやジャイアンツ球場などで奮闘する選手を取り上げる「ファーム報知」を配信しました。今回は左打ちへ転向した育成３年目の村山源内野手をピックアップしました。２０２３年の育成ドラフト２位で入団。１年目から２軍戦に出場し、俊足巧打が売りの右打者で本塁打も放つなど期待をされていました。しかし、昨季の３軍戦で一塁ベースカバーに入っ