【YouTube】１軍の舞台で吉川尚輝とプレーを…大きな変更を決断した村山源が振って振って振りまくる！【ファーム報知】

スポーツ報知の公式ＹｏｕＴｕｂｅ・報知プロ野球チャンネルではジャイアンツタウンやジャイアンツ球場などで奮闘する選手を取り上げる「ファーム報知」を配信しました。今回は左打ちへ転向した育成３年目の村山源内野手をピックアップしました。

２０２３年の育成ドラフト２位で入団。１年目から２軍戦に出場し、俊足巧打が売りの右打者で本塁打も放つなど期待をされていました。しかし、昨季の３軍戦で一塁ベースカバーに入った際に走者と交錯。左肘脱臼骨折と左肘内側上顆剥離（じょうかはくり）骨折と診断されて手術を受けました。リハビリを重ねていくと、首脳陣から左打ちへの転向を打診されて決断。２月の春季キャンプから再スタートを切ることとなりました。

現在は同じ経験をした立岡宗一郎３軍外野守備兼走塁コーチからアドバイスをもらいながら練習する日々を過ごしています。体に染み込ませるために１日に１０００スイングもこなしてます。リハビリ期間では吉川尚輝選手と共にメニューをこなし、１軍を経験している一流選手から技術を吸収。新たな夢も掲げました。若手記者が取材＆構成した「ファーム報知」ぜひご覧ください。