ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、4月29日の放送に経済評論家の佐藤治彦が出演。不安要素が多いであろう中、高値安定を続ける日経平均株価について解説した。 鈴木敏夫（文化放送解説委員）「東京株式市場は6万円を超えたり割ったり、というのを繰り返しています。きのうの