カープのルーキー通信です。ドラフト6位西川篤夢選手。高卒ルーキーながら沖縄の1軍キャンプに抜てきされ注目を集めた18歳のいまに迫ります。■西川篤夢選手「プロの壁はすごく高くて、うまくいかないことの方がかなり大きいので、今は結構勉強になることが大きい」2軍のショートではチーム最多の10試合でスタメン出場。そんな期待の逸材がいま取り組んでいることとは。■西川篤夢選手