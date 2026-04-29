東京・福生市で男がハンマーで少年を殴るなどし、一時自宅に立てこもった後逃走した事件で、警察が突入する前に男が裏口から逃走する様子が防犯カメラに映っていたことが分かりました。警視庁が男の行方を追っています。警視庁などによりますと29日午前7時半前、福生市で、44歳の男が自宅の前にいた10代の少年2人をハンマーで殴った後、通報を受け現場にかけつけた警察官らにサバイバルナイフをむけ、さらに噴霧器のようなもので液