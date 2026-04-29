東京・福生市で男がハンマーで少年を殴るなどし、一時自宅に立てこもった後逃走した事件で、警察が突入する前に男が裏口から逃走する様子が防犯カメラに映っていたことが分かりました。警視庁が男の行方を追っています。

警視庁などによりますと29日午前7時半前、福生市で、44歳の男が自宅の前にいた10代の少年2人をハンマーで殴った後、通報を受け現場にかけつけた警察官らにサバイバルナイフをむけ、さらに噴霧器のようなもので液体をまき逃走したということです。

殴られた少年2人のうち1人は重傷で、警察官3人も軽傷だということです。

男は、液体をまいた後、自宅に一時、1人で立てこもったとみられていましたが、その後の捜査関係者への取材で、液体をまかれて警察官が混乱している間に、男が裏口から逃走する様子が防犯カメラに映っていたことが分かりました。

警察官が正午ごろに自宅に突入しましたが、男はすでにいなかったということです。