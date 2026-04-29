石川県の小松発着の国内線の中でも、高い搭乗率を維持する札幌便。北海道観光の高い人気を背景に、昨年度は毎月80％前後の高水準を維持しています。全日空は29日から、小松－札幌便を1日2往復に増便しました。増便されたのは、小松・午後2時10分発と札幌・午後2時50分発の1往復2便です。 小松の出発便は、これまで午前のみでしたが、午後の出発が可能となりました。29日は、全日空の社員らが午後便で札幌に向かう乗客に