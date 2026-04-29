「最近あまり心身ともに調子が良くなかったので、生まれてきてくれてありがとうって言葉が嬉しくて、心に刺さった誕生日でした」

4月13日に29歳の誕生日を迎えた元フジテレビアナウンサーの渡邊渚。自身のインスタグラムを更新し、現在の心境をこのように綴った。

‘24年8月末にフジテレビを退社した渡邊。‘20年の入社後は多くの人気番組を担当したが、’23年7月に体調不良を発表して療養生活に。退社後、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を患っていることを公表すると、昨年1月にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。その後発売された写真集では水着姿に挑戦するなど、次第に活躍の場を広げている。

「現在はYouTube番組『REAL VALUE』でMCを務めています。今年3月に配信された同番組の企画“新格闘技タイヤファイトを広めたい”というテーマの討論では、実業家のホリエモンこと堀江貴文さん（53）と舌戦を繰り広げ、『なんで女だけ水着にならなきゃいけないの?』『嫌ですよ、ぬるぬるとか、水着とか。古っ!』などと発言。彼女自身が水着写真集に挑戦していたこともあり、視聴者から賛否の声が飛び交う結果になりました」（スポーツ紙記者）

順調にフリーのタレントとして活動している渡邊だが、本誌は昨年2月に“イケメン敏腕エージェント”であるX氏の存在を報じていた。

「X氏はアイドルやモデルを多く抱える芸能事務所に在籍経験があり、6年ほど前に独立しています。その後、自ら会社を立ち上げ、これまでに人気モデルやタレントを多く手掛けています。30代のスラっとしたイケメンで、女性タレントたちから信頼が厚いやり手のエージェントです」（芸能プロダクション関係者）

当時、本誌の取材に対しX氏は、《私は渡邊さんのマネージャーではありませんが、今は彼女のHP開設の際のビジュアル作りのディレクションや、ファッション関係のお仕事のお手伝いをしています。またイベントに一緒に行かせていただいてもしています》と回答していた。

しかし――。

「現在は渡邊さんとの契約を解消しているそうなのです」

こう語るのは、前出の芸能プロダクション関係者だ。

「堀江さんをはじめとする起業家系インフルエンサーとの関わりのほか、『REAL VALUE』の番組内などで見せている強気な発言から、最近では渡邊さんの急な“キャラ変”に困惑する視聴者も少なくないようです。これについては、これまで主にファッションやビューティ分野を手がけていたX氏がエージェントから退いたことも少なからず関係していると思われます」

4月下旬に本誌はX氏に取材を申し込むと、本人は「エージェント契約の解消は事実です」と答えた。

――解消したのはいつでしょうか。

「昨年の年末になります」

――契約解消の理由はあるのでしょうか。

「いえ、1年契約だったので普通に契約満了で終わったというだけです」

――契約を延長する考えはなかった？

「双方で話し合いをして1年で終わりということになりました。円満ですよ。方向性の違いなどではないです」

――その後、渡邊さんとは関わりはありますか。

「僕も全く連絡を取っていないので分からないんですよ。でもYouTube番組のMCとかされているじゃないですか。1年間お世話になりましたし、色々と大変かもしれませんが、これからも頑張ってほしいですね」

今後、渡邊はどこに向かっていくのだろうか――。