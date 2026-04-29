【逃走中】少年殴り“立てこもり”40代男を殺人未遂容疑で逮捕状請求へ　丸刈りでグレーのスウェット姿　東京・福生市

東京・福生市の路上で、「ハンマーを持っている人がいる。早く来て」などと午前7時20分ごろ、通報がありました。

警視庁によりますと、近所に住む40代の男が路上にいた少年らに「うるさい」などと言って近づきハンマーで少年2人を殴りつけたうえ農薬のようなものを撒くなどしたうえ、自宅にサバイバルナイフを持って1人で立てこもりました。

殴られた少年1人が顔の骨を折る重傷を負うなど合わせて9人がけがをしましたが、いずれも命に別条はないということです。

警視庁は正午ごろ、男の自宅に突入しましたが、室内に男の姿はなく、警視庁は逃げた男の行方を追っています。

この地域の防災無線では、逃走している男の身体的な特徴などを伝え注意するよう呼びかけがありました。

警視庁は正午ごろ、男の自宅に突入しました。

自宅からは、男が持っていたとみられるサバイバルナイフや複数のハンマーが見つかっています。

男は身長173センチぐらい、服装は上下ともにグレーのスウェット、髪は丸刈りだということです。

犯行の動機ですが、男は騒音がうるさいとして、少年らに襲いかかったとみられています。

警視庁は、殺人未遂の疑いで間もなく逮捕状を請求する方針で、逃げた男の行方を追っています。