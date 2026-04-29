◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節水戸―町田（２９日・Ｋｓスタ）アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）で準優勝の町田は、敵地で水戸とＡＣＬＥ後初の試合に臨む。先発が発表され、２５日（日本時間２６日）のアルアハリ戦から先発を１０人変更。ＧＫ谷晃生を除くフィールドプレーヤーは全入れ替えで、ＤＦ望月ヘンリー海輝、ＦＷ藤尾翔太らが先発に名を連ねた。ＤＦ金眠泰（キム・ミンテ）も今季初めて