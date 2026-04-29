◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１３節 水戸―町田（２９日・Ｋｓスタ）

アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）で準優勝の町田は、敵地で水戸とＡＣＬＥ後初の試合に臨む。先発が発表され、２５日（日本時間２６日）のアルアハリ戦から先発を１０人変更。ＧＫ谷晃生を除くフィールドプレーヤーは全入れ替えで、ＤＦ望月ヘンリー海輝、ＦＷ藤尾翔太らが先発に名を連ねた。ＤＦ金眠泰（キム・ミンテ）も今季初めて先発に名を連ね、百年構想リーグで初の出場となる。

アルアハリとの１２０分の激闘から２日。実質的な中２日かつ長距離移動により、この日は大胆なターンオーバーを実施し、ＦＷ相馬勇紀、ＤＦ中山雄太はベンチからも外れた。首位の鹿島との勝ち点差は、今節前時点で１０差と離れているが、アジアで躍動した自信を胸に追走する。

メンバーは以下の通り。

【先発】

▽ＧＫ 谷晃生

▽ＤＦ 望月ヘンリー海輝、金眠泰、ドレシェビッチ

▽ＭＦ 増山朝陽、白崎凌兵、下田北斗、徳村楓大

▽ＦＷ 仙頭啓矢、ナサンホ、藤尾翔太

【ベンチ】

▽ＧＫ 守田達弥

▽ＤＦ 昌子源

▽ＭＦ 前寛之、真也加チュイ大夢、林幸多郎、中村帆高、桑山侃士、エリキ、イエンギ