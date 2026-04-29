言葉の中に隠れた共通のパーツを探し出す「ひらがなクイズ」の時間です。今回は、場所を取らない便利な腰掛けから、名所を効率よく楽しむ移動型の旅、さらに光を反射して輝く冬の置物まで、多彩な場面で使われる3つの言葉を選びました。空欄を埋めて完成する姿を想像しながら、共通の2文字を導き出してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ーるば□□あーがら□□