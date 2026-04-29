【ひらがなクイズ】解けたらすごい！ 共通する2文字は？ ヒントは名所を巡る旅
言葉の中に隠れた共通のパーツを探し出す「ひらがなクイズ」の時間です。
今回は、場所を取らない便利な腰掛けから、名所を効率よく楽しむ移動型の旅、さらに光を反射して輝く冬の置物まで、多彩な場面で使われる3つの言葉を選びました。空欄を埋めて完成する姿を想像しながら、共通の2文字を導き出してみてください。
□□ーる
ば□□あー
がら□□りー
ヒント：大型の乗合自動車を貸し切り、ガイドと共に各地を回る旅行の形態を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「すつ」を入れると、次のようになります。
すつーる（スツール）
ばすつあー（バスツアー）
がらすつりー（ガラスツリー）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、生活を支える実用的な家具、レジャーとして人気の旅行プラン、そして空間を彩る装飾品という組み合わせでした。ひらがなの「すつ」という共通の響きを介して、全く異なるジャンルのカタカナ語がパズルのように鮮やかにつないでいます。
普段は何気なく一続きの単語として発音しているものを、音の構成要素に注目して見つめ直すことで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを新鮮に感じられたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、場所を取らない便利な腰掛けから、名所を効率よく楽しむ移動型の旅、さらに光を反射して輝く冬の置物まで、多彩な場面で使われる3つの言葉を選びました。空欄を埋めて完成する姿を想像しながら、共通の2文字を導き出してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ば□□あー
がら□□りー
ヒント：大型の乗合自動車を貸し切り、ガイドと共に各地を回る旅行の形態を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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↓
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正解：すつ正解は「すつ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すつ」を入れると、次のようになります。
すつーる（スツール）
ばすつあー（バスツアー）
がらすつりー（ガラスツリー）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、生活を支える実用的な家具、レジャーとして人気の旅行プラン、そして空間を彩る装飾品という組み合わせでした。ひらがなの「すつ」という共通の響きを介して、全く異なるジャンルのカタカナ語がパズルのように鮮やかにつないでいます。
普段は何気なく一続きの単語として発音しているものを、音の構成要素に注目して見つめ直すことで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを新鮮に感じられたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)