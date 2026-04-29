【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』の、付属応募券を使用した応募特典のうち、アザーカットミニブックのタイトルが『透明なままで』に決定。あわせて、その表紙となる写真も公開された。 ■表紙写真は、イタリアロケ最終日に撮影した顔のアップ！ 梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』の応募特典は、「本人セレクトのアザーカットミニブック」と「イタリアのお土