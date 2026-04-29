乃木坂46梅澤美波 2nd写真集の応募特典アザーカットミニブックのタイトルが『透明なままで』に決定！「乃木坂にいた私を忘れずにいてほしい」

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乃木坂46梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』の、付属応募券を使用した応募特典のうち、アザーカットミニブックのタイトルが『透明なままで』に決定。あわせて、その表紙となる写真も公開された。

■表紙写真は、イタリアロケ最終日に撮影した顔のアップ！

梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』の応募特典は、「本人セレクトのアザーカットミニブック」と「イタリアのお土産」。そのうちこの「透明なままで」は、抽選で500名にプレゼントされる。

そんな『透明なままで』の表紙写真は、イタリアロケ最終日にフィレンツェのミケランジェロ広場で撮影した顔のアップとなっている。

また、『透明なままで』はB5版44ページ。38枚の写真集未掲載カットが掲載されている。さらに最終ページには、梅澤からのファンへのメッセージも掲載。写真集の帯の折り返し（袖）にある応募券をハガキに貼って、応募してゲットしよう。なお、締切は5月3日（当日消印有効）だ。

PHOTO BY 東 京祐

■書籍情報

2026.02.03 ON SALE

乃木坂46 梅澤美波 2nd写真集『透明な覚悟』

■リリース情報

2026.03.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

2026.05.13 ON SALE

SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」“梅澤美波”特別仕様盤

■関連リンク

写真集公式X

https://x.com/umeminami_2nd

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com/