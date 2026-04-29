戦争や改憲に反対するプラカードを掲げる人たち=19日、東京都千代田区憲法改正に積極的な政治勢力が衆議院で３分の２以上を占める中、首相は改憲への意欲を見せ、武器輸出の解禁など軍事的な手段への傾斜を強めている。改憲派内でも修正箇所については意見が分かれるが、第９条は常に焦点となり、その特殊性が喧伝（けんでん）されてきた。しかし、９条は孤立した存在ではなく、その背景には戦争違法化に向けた国内外の多くの