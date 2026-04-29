「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「60代の男前な俳優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2025年度調査時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【6位までの全ランキング結果を見る】2位：高橋克典2位は、俳優の高橋克典さんでした。2025年7月期のドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系）や『FOGDOG』（読売テレビ・日本テレビ系）に出