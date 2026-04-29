10〜60代男女が選ぶ「60代の男前な俳優」ランキング！ 2位は「高橋克典」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「60代の男前な俳優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2025年度調査時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位は、俳優の高橋克典さんでした。
2025年7月期のドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系）や『FOGDOG』（読売テレビ・日本テレビ系）に出演したほか、同年11月には映画『栄光のバックホーム』が公開されました。舞台『忠臣蔵』で吉良上野介役を演じるなど、多方面での精力的な活躍が支持を集めています。
1位は、俳優の仲村トオルさんでした。
2025年4月期のドラマ『イグナイト‐法の無法者‐』（TBS系）で法律事務所代表を好演したほか、同年9月公開の映画『ブラックショーマン』に出演しました。競馬についてのミニ番組『土曜名馬座』（テレビ東京系）では出演とナレーションを担当しており、その大人の色気を感じさせるダンディな存在感が多くの人に評価されています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：高橋克典
2位は、俳優の高橋克典さんでした。
2025年7月期のドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系）や『FOGDOG』（読売テレビ・日本テレビ系）に出演したほか、同年11月には映画『栄光のバックホーム』が公開されました。舞台『忠臣蔵』で吉良上野介役を演じるなど、多方面での精力的な活躍が支持を集めています。
1位：仲村トオル
1位は、俳優の仲村トオルさんでした。
2025年4月期のドラマ『イグナイト‐法の無法者‐』（TBS系）で法律事務所代表を好演したほか、同年9月公開の映画『ブラックショーマン』に出演しました。競馬についてのミニ番組『土曜名馬座』（テレビ東京系）では出演とナレーションを担当しており、その大人の色気を感じさせるダンディな存在感が多くの人に評価されています。
(文:All About ニュース編集部)