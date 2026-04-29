5月31日(火)にラストステージを控える国民的アイドルグループ、嵐。松本潤はそのメンバーとして活躍し、ライブの演出を手掛けるなど多彩な才能も発揮してきた一方、「ごくせん」第1シリーズや「花より男子」などを始めとするさまざまな作品で、俳優としても強い存在感を放ってきた。2023年には徳川家康の生涯を描いた大河ドラマ「どうする家康」で主演を務め、家康の幼少期から晩年までを演じるために短期間で体重を激変させたスト