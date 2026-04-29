5月31日(火)にラストステージを控える国民的アイドルグループ、嵐。松本潤はそのメンバーとして活躍し、ライブの演出を手掛けるなど多彩な才能も発揮してきた一方、「ごくせん」第1シリーズや「花より男子」などを始めとするさまざまな作品で、俳優としても強い存在感を放ってきた。

2023年には徳川家康の生涯を描いた大河ドラマ「どうする家康」で主演を務め、家康の幼少期から晩年までを演じるために短期間で体重を激変させたストイックな役作りも話題に。また、2026年3月からはU-NEXT、TBS、THE SEVENが手を組んだ大型プロジェクト「ちるらん 新撰組鎮魂歌」で、"幕末のカリスマ"とも呼ばれる松平容保を気高く好演している。

そんな松本の近年の主演作の1つとして挙げたいのが、2025年7月期のドラマ「19番目のカルテ」だ。

松本潤が医師役に初挑戦し、総合診療科の医師を柔和な空気で好演 (C)TBSスパークル／TBS (C)富士屋カツヒト／コアミックス

「総合診療科」。それは、18もの専門分野に細分化された高度な日本の医療の中で、複雑な症状を抱えてどの診療科にかかればいいかわからない患者やセカンドオピニオンを受けたい患者に対して、病状のみならず心や生活背景なども含めた文字通り"総合的な"問診を行い、患者にとっての最善を見つけ出す医療の新領域だ。魚虎総合病院の院長・北野栄吉(生瀬勝久)は、独自の判断でこの19番目の新しい科「総合診療科」を新設することを決定。そこにやって来たのは、どこかマイペースな総合診療医の徳重晃(松本)だった。

新しいゆえにまだ世間に存在意義が浸透していない総合診療科。しかも北野の独断での新設な上、医師たちが時間に追われてピリピリした空気の漂う魚虎総合病院では、あまり歓迎されていない様子。しかし、徳重はそんな空気も意に介さず、総合診療医として動き始める。そんな中、患者への接し方に悩んでいた同病院の整形外科医・滝野みずき(小芝風花)は、自身の担当患者に隠れた病気を新任の徳重が瞬時に見つける場面を目の当たりにして、感銘を受けるのだった...。

■小芝風花との掛け合いも魅力！総合診療医の徳重を飄々と演じた松本潤の好演

(C)TBSスパークル／TBS (C)富士屋カツヒト／コアミックス

2024年にドラマ化もされた「しょせん他人事ですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜」などの作画を手掛けた富士屋カツヒトによる連載漫画「19番目のカルテ 徳重晃の問診」を、「コウノドリ」シリーズの坪田文による脚本で映像化した同作。松本はキャリア30年目にして、初の医師役に挑んだ。

穏やかで飄々とした徳重を、松本は全身に柔らかい空気を纏わせて好演。他の科の医師から変わり者扱いされたり厄介者と言われたりしても気にも留めず、総合診療医として患者を助けることにまっすぐな徳重を、原作のイメージそのままに体現している。マイペースな言動で周囲を振り回し、どこか少年らしさも感じられる自由な佇まいだが、患者を前にした時にはたちまち優しいまなざしに。松本は多彩な表情で徳重を魅力的に演じた。

(C)TBSスパークル／TBS (C)富士屋カツヒト／コアミックス

そして、助演として作品を支えているのが、滝野を演じた小芝だ。整形外科に所属しながら、担当患者の不調の原因を見抜けなかったり、"1人の患者に多くの時間を使えない"という上司の考えを理解できなかったりと思い悩んでいた滝野は、徳重との出会いをきっかけに総合診療科に転身。徳重のように患者を救える医師になりたいと、いくつもの課題を乗り越えながら成長していく。そんな滝野の青さと医師としての熱意を、小芝がまっすぐな演技で表現した。

そんな滝野と徳重の掛け合いも見どころ。マイペースな徳重は滝野を先輩らしくしっかりと指導する、というタイプではないのだが、彼女の熱意を信頼して患者を任せる。そんな徳重の指導スタイルにたじろぎながらも、患者と向き合うことを諦めないひたむきさが滝野の魅力だ。

「どんな病気も一瞬で見抜いて治す。そんな魔法みたいなこと、僕にはできない」。作中の言葉通り、徳重は魔法を使えないからこそ、些細な情報の1つも見落とさないよう、目の前の患者に心から向き合い、寄り添うのだ。そのまっすぐさは患者のみならず、周りの医師たちにも影響を与えていく。

"病気ではなく、人を診る"。そんな温かな医師を文字通り好演した松本の演技に注目しながら、観ていただきたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

19番目のカルテ

放送日時：2026年5月6日(水)12:00〜

チャンネル：TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：松本潤、小芝風花、新田真剣佑、清水尋也、岡崎体育、生瀬勝久、木村佳乃、田中泯 ほか

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