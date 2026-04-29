独立リーグのルートインBCリーグ・栃木ゴールデンブレーブスに投手として所属する、お笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行（33）が27日、自身のXを更新。19日に開催されたBCリーグ公式戦・千葉スカイセイラーズ戦での今季初登板の様子を公開した。【動画】「えぐw」「速なってるやん」高岸が投稿した実際の試合映像投稿では、「34歳になる2026年！シーズン初登板！渾身のエール球を投げました！」のコメントとともに、実際の試