去年12月、高岡市の交差点で女性が死亡した事故で、車を運転していた知人の男がきょう、危険運転致死などの罪で起訴されました。捜査関係者によりますと、男は時速100キロを超えるスピードで交差点に進入したとみられています。危険運転致死などの罪で起訴されたのは、小矢部市の会社員、坂田 百二郎被告（33）です。起訴状などによりますと、坂田被告は去年12月18日の未明、制御が困難な速度で車を運転し、高岡市羽広の交差