女優の高畑淳子（71）が、28日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。下積み時代のアルバイトについて明かした。芸能活動50年になるという高畑。MCの黒柳徹子に「始まった頃は食べていけないのでいろいろアルバイトを？」と聞かれ、「もうアルバイトの毎日でした。いろいろなことやりました」と答えた。スナックや、彫刻のモデルなどをやったという。そして徹子の部屋と同じ50年ということに、黒柳が「すご