女優の高畑淳子（71）が、28日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。下積み時代のアルバイトについて明かした。

芸能活動50年になるという高畑。MCの黒柳徹子に「始まった頃は食べていけないのでいろいろアルバイトを？」と聞かれ、「もうアルバイトの毎日でした。いろいろなことやりました」と答えた。スナックや、彫刻のモデルなどをやったという。

そして徹子の部屋と同じ50年ということに、黒柳が「すごいじゃない。50年ですよ」と話を振ると、「でも、半分ぐらいは役者じゃなかったですから。水泳のコーチとか…。一番長かったのはバブル期で、パーティーコンパニオンっていうのがありまして。お着物を着て『いらっしゃいませ。どうぞ、前へお進みください』っていうのが時給が一番高かったんです。ただ、人が飲み食いしてるのをじーっと見てるので、終わった後、その倍ぐらい食べちゃうんです。おなかがすいちゃうし」と振り返った。

黒柳が「アルバイトご卒業になったのは何歳ぐらい？」と質問。高畑は「出産と同時…、出産ぐらいからですかね。32歳ぐらいから徐々に、子ども向けのレンジャーものの悪者とか。『おのれ！』とか言って、口から火吐くような役とか、そういうのをやったりとかで…」と明かした。