4月28日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、「日経平均株価の最高値更新と中東情勢、今後の日本経済」について意見を交わした。 とにかくみんな落ち着かなければいけない 4月27日の東京株式市場で日経平均株価は続伸した。前週末比821円18銭（1.38%）高の6万0537円36銭で終