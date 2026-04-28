さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。4月27日（月）に放送された同番組では、VTRゲストとしてレインボーのジャンボたかお＆池田直人が登場。池田が先輩芸人である井口に“動画投稿にまつわるアドバイス”をするも、井口の感情が爆発する展開に!?【映像】ジャンボたかお、ブレイク前の辛い心情を振り返り今