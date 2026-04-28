レインボー池田の“アドバイス”に先輩芸人が怒り爆発！「うるせぇな！いいんだよ」

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

4月27日（月）に放送された同番組では、VTRゲストとしてレインボーのジャンボたかお＆池田直人が登場。池田が先輩芸人である井口に“動画投稿にまつわるアドバイス”をするも、井口の感情が爆発する展開に!?

【映像】ジャンボたかお、ブレイク前の辛い心情を振り返り

今回は、YouTubeで動画が“バズり”話題を呼んだお笑いコンビのレインボーがゲストとして登場。すると、話題は井口がYouTubeに投稿している動画の内容に。

ジャンボは、井口がお笑い大会の審査員を務めたあとにYouTubeに動画を公開していることを例に挙げ、「井口さんの意見を聞きたい母数が増えていることがすごい」と絶賛。井口のカリスマ性が高まり、その意見を求めている層が増えていると分析した。

こうして褒められた井口だったが、池田が「ちょっとだけ（動画の）サムネイルを綺麗にしていただいたら…」「ちょっと見にくいです。色味とか」と言い出し、突然のダメ出しにMC2人は爆笑。

さらにアドバイスを語り、「（この意見を取り入れれば）もっと聞きたい人増えると思います」と悪びれぬ笑顔を見せる池田に、井口は「うるせぇな！いいんだよ別に！」と叫ぶのだった。