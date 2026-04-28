国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）で、ネモフィラの花が見頃を迎えた。かつて陸軍の飛行場だった同公園の丘を青一色の絶景に変えた男性は今、来年３月に横浜市で開幕する国際園芸博覧会（ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ）の旗振り役を務めている。軍事関連施設の跡地を花で埋め尽くすのは今回も同じ。花の力で新たな平和へのメッセージを発信しようとしている。（水戸支局大井雅之）男性は国土交通省職員の脇坂隆一さん（５４