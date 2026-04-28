国内女子ツアーは先週がオープンウィーク。一息ついて、今週30日（木）から、今季8戦目の4日間大会「NTTドコモビジネスレディス」が行われる。今年も非シード選手を対象にした、メルセデス・ランキング（以下MR）に応じシーズン途中に出場優先順位を入れ替える『リランキング』が実施されるが、その対象になる選手の動向をおさらいしてみよう。【写真】初々しい！ 吉田鈴の“JK”写真まず、中盤戦フル出場権獲得のおおよその目安と