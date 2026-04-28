田中碧は試合後、ウェンブリー・スタジアムを足早に後にした。クラブにとって39年ぶりとなったFAカップ準決勝。リーズはチェルシーに０−１で敗れ、決勝進出を逃した。田中はミックスゾーンで「リーグ戦に集中したいので」とだけ言い残し、立ち止まることなくスタジアムを去っていった。田中は３−４−２−１のセントラルMFとして先発した。隣に立つMFイーサン・アンパドゥが守備的な位置を取り、田中は比較的自由に動く“８