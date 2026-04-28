国立大卒でレースクイーンとして活動する安藤笑が、28日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場する。【写真】表紙＆巻頭は…肩出し衣装で笑顔を見せる上戸彩大胆な露出感と涼し気な浴衣姿が目を引くグラビアに挑戦している。才色兼備な安藤の、過去最大露出となったオトナの妖艶さあふれるカットは必見だ。安藤は、8月7日生まれ、愛知県出身。2011年に地元愛知県のご当地アイドルとしてデビュー。愛知教育大学在学中に東京の