国立大卒のレースクイーン・安藤笑、過去最大露出に挑戦 妖艶さあふれるカットに
国立大卒でレースクイーンとして活動する安藤笑が、28日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場する。
【写真】表紙＆巻頭は…肩出し衣装で笑顔を見せる上戸彩
大胆な露出感と涼し気な浴衣姿が目を引くグラビアに挑戦している。才色兼備な安藤の、過去最大露出となったオトナの妖艶さあふれるカットは必見だ。
安藤は、8月7日生まれ、愛知県出身。2011年に地元愛知県のご当地アイドルとしてデビュー。愛知教育大学在学中に東京のアイドルグループに加入して、大学卒業後に上京した。在学中に幼稚園教諭二種、小学校教諭一種、中学校教諭一種の免許を取得。2025年にアイドルを卒業し、2026年3月からレースクイーンとして活動している。
上戸彩、大槻理子、森脇梨々夏、蓬莱舞、高峰じゅり（※高＝はしごだか）、≠ME 尾木波菜らも登場する。
【写真】表紙＆巻頭は…肩出し衣装で笑顔を見せる上戸彩
大胆な露出感と涼し気な浴衣姿が目を引くグラビアに挑戦している。才色兼備な安藤の、過去最大露出となったオトナの妖艶さあふれるカットは必見だ。
安藤は、8月7日生まれ、愛知県出身。2011年に地元愛知県のご当地アイドルとしてデビュー。愛知教育大学在学中に東京のアイドルグループに加入して、大学卒業後に上京した。在学中に幼稚園教諭二種、小学校教諭一種、中学校教諭一種の免許を取得。2025年にアイドルを卒業し、2026年3月からレースクイーンとして活動している。
上戸彩、大槻理子、森脇梨々夏、蓬莱舞、高峰じゅり（※高＝はしごだか）、≠ME 尾木波菜らも登場する。