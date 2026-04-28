「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）念願のＧ１タイトルへ。前哨戦の阪神大賞典をレコードで勝利したアドマイヤテラが、４度目の挑戦で栄冠へ最接近だ。前走はインの３列目を確保し、１角から仕掛ける馬や向正面でのペースアップにも泰然自若と脚を温存。３角で気合を入れ直し、直線ではステッキ一発で加速した。一瞬でライバルを置き去りにし、仁川のターフで見事に主役を演じ切ってみせた。友道師は「前哨戦としては